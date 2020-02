Potentiel successeur de Claude Julien : le Québec a parlé

Depuis l’arrivée de Claude Julien à la barre des Canadiens de Montréal en février 2017, l’équipe n’a pas remporté une seule ronde éliminatoire.

Et la présente saison ne contribuera vraisemblablement pas à renverser cette triste tendance.

Le Tricolore se dirige actuellement vers une troisième exclusion consécutive des séries et, de plus en plus, les partisans se questionnent quant à la pertinence de conserver les services de Claude Julien la saison prochaine.

On ne connaît pas les intentions de Marc Bergevin, mais si jamais il décidait de ne pas retenir les services de Julien pour la campagne à venir, il faudrait inévitablement trouver quelqu’un pour le remplacer.

Le TVASports.ca a donc décidé de donner la parole aux Québécois dans le cadre d’un sondage, en leur demandant quel serait leur choix pour remplacer Claude Julien advenant un congédiement.

En début de soirée, vendredi, plus de 30% des répondants avaient arrêté leur choix sur Gerard Gallant, qui avait joué le rôle d’entraîneur adjoint chez le CH entre 2012 et 2014.

Bien campé au premier rang, Gallant devançait son plus proche poursuivant, Bob Hartley, par plus de 500 votes.

Voyez l’étendue des résultats ci-dessous.