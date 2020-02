Les Rangers l’emportent à nouveau contre les Hurricanes

Les Rangers de New York ont signé une quatrième victoire cette saison face aux Hurricanes de la Caroline, qu’ils ont défaits par la marque de 5 à 2, vendredi soir, à Raleigh.

Mika Zibanejad a amassé trois points tandis qu’Artemi Panarin et Ryan Strome en ont chacun récolté deux.

En obtenant une mention d’aide sur le but de Jesper Fast, Artemi Panarin a obtenu sa 50e mention d’aide et son 80e point de la saison. Il s’agissait également de son 400e point en carrière dans la LNH. L’attaquant russe en a rajouté plus tard dans la rencontre en marquant son 31e but de la campagne.

Quant à Zibanejad, il a lancé les siens en fin de première période avec son 27e but de la saison. Le Suédois a soutiré la rondelle à Jordan Staal à la ligne bleue des Rangers pour ensuite filer seul en zone adverse. Par la suite, il a contribué aux réussites de Brady Skjei et de Panarin.

Le gardien recrue Igor Shesterkin a encore une fois été solide devant la cage des Rangers en repoussant 27 des 29 tirs dirigés vers lui. Seuls Brock McGinn et Sebastian Aho sont parvenus à le déjouer. Shesterkin a ainsi obtenu son huitième gain en neuf départs en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Devant le filet des Hurricanes, Petr Mrazek a alloué quatre buts sur 35 lancers.