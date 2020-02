La carte Kase des Bruins

Les Bruins de Boston ont fait l’acquisition de l’attaquant des Ducks d’Anaheim Ondrej Kase, vendredi.

La formation de la Californie a quant à elle obtenu un choix de premier tour en 2020, ainsi que l’attaquant David Backes et le jeune défenseur Axel Andersson.

Kase, qui dispute sa quatrième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), a amassé sept buts et 16 mentions d’aide pour 23 points en 49 matchs en 2019-2020.

«Je suis très heureux [de cette acquisition], a dit le directeur général des Bruins, Don Sweeney, dont les propos ont été relayés via le compte Twitter de son organisation. Il est jeune et talentueux. Il va jouer soit avec [David] Krejci ou [Charlie] Coyle. Il ajoute de la rapidité et des habilités offensives. Il vient combler un besoin.»

L’athlète de 24 ans a été un choix de septième ronde (205e au total) des Ducks lors de l’encan de 2014. Il est présentement sur la touche en raison d’un virus. Il ne rejoindra donc pas ses nouveaux coéquipiers immédiatement, qui sont en voyage dans l’Ouest canadien.

Un gros contrat de moins

De son côté, Backes est un vétéran de 35 ans dont le contrat représentait un boulet pour l’équipe du Massachusetts. L’Américain dispute présentement la troisième année d’un contrat de quatre ans d’une valeur annuelle de six millions $. Boston retiendra d’ailleurs 25% de son salaire. Les Bruins avaient placé le nom de Backes au ballottage à la mi-janvier, mais aucune formation de la LNH ne l’avait réclamé.

«Je veux remercier David et je souhaite le meilleur à Kelly [la femme de Backes] et sa famille, a dit Sweeney. Il a été une incroyable personne et tout un leader. Il a eu un impact sur notre équipe et le développement de nos joueurs.»

En 16 parties cette année, l’ancien des Blues de St. Louis a touché la cible une fois et fourni deux mentions d’aide.

Pour sa part, Andersson a été le choix de deuxième tour (57e au total) des Bruins en 2018. L’arrière droitier évolue présentement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Wildcats de Moncton. Le Suédois de 20 ans a obtenu deux buts et 20 passes pour 22 points en 41 matchs cette saison.