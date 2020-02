Victoire signée Théo Rochette

Les Remparts de Québec ont effectué une grosse remontée, jeudi soir, pour renverser le Drakkar de Baie-Comeau par le pointage de 4 à 2 devant seulement 1413 amateurs au centre Henry-Leonard.

Tirant de l’arrière 2 à 0, les hommes de Patrick Roy n’ont jamais baissé les bras pour sonner la charge face à des adversaires fragiles, qui ont multiplié les revirements durant toute la soirée.

Inspirés en attaque par Théo Rochette, auteur d’un tour du chapeau, les Diables rouges ont signé une deuxième victoire de suite, qui leur a, du même coup, permis de rejoindre les Nord-Côtiers au classement général. Les deux équipes totalisent 51 points.

Après une première période sans but, les locaux ont ouvert le pointage en avantage numérique par l’entremise de Xavier Fortin avant de doubler leur avance grâce au Bélarussien Valentin Demchenko.

Malgré le recul de deux filets, les visiteurs ont ouvert la machine et ont pris le plein contrôle de la rencontre. Seules les prouesses du gardien de but Lucas Fitzpatrick les ont empêchés de revenir encore plus forts.

L’acharnement des Remparts a finalement rapporté gros quand Rochette a inscrit son premier but du match avant d’enchaîner avec son deuxième but en milieu de troisième période.

Côté-Cazenave ferme la porte

Quelques minutes plus tard, le défenseur Édouard Cournoyer a profité d’un autre revirement en zone adverse pour intercepter une passe et inscrire son tout premier but en carrière dans le circuit Courteau, qui s’est avéré le but gagnant.

Les joueurs du Drakkar ont ensuite bénéficié d’un jeu de puissance, en fin de rencontre, mais le vétéran gardien de but Tristan Côté-Cazenave, alerte, s’est toutefois chargé de stopper la menace.

Première étoile de la partie, l’habile numéro 9 des Québécois a complété son triplé dans un filet désert à la suite de la troisième passe de la soirée de l’ailier Pierrick Dubé.

En bref

Les Remparts joueront leur prochaine partie, samedi, alors qu’ils rendront visite aux Saguenéens de Chicoutimi... De son côté, le Drakkar recevra la visite des Foreurs, samedi, à l’occasion du premier match d’un programme double.