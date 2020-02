Une autre victoire pour le Phoenix

En marquant son 30e but de la saison en fin de rencontre, Félix Robert a permis au Phoenix de Sherbrooke de s’imposer 4 à 3 devant les Tigres, jeudi soir, à Victoriaville. Les visiteurs ont ainsi obtenu un sixième gain en autant de matchs.

Benjamin Tardif et Charles-Antoine Roy se sont aussi signalés chez le Phoenix en récoltant chacun un but et deux aides. Leur coéquipier Taro Jentzsch a également touché la cible.

Du côté des Tigres, Anthony Poulin, Brooklyn Kalmikov et Jérôme Gravel ont enfilé l’aiguille. Gravel a nivelé les chances en milieu de troisième période avec son 18e but de la saison.

Auteur de 17 arrêts, le gardien Samuel Hlavaj a obtenu la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Fabio Iacobo a cédé quatre fois sur 27 lancers.

L’Océanic surpris par les Mooseheads

À Halifax, Cole McLaren a repoussé les 32 tirs de l’Océanic de Rimouski pour aider les Mooseheads à l’emporter 1 à 0.

Il s’agit d’un premier blanchissage cette saison et d’un cinquième en carrière dans la LHJMQ pour le gardien des Mooseheads.

Sur le plan offensif, Kevin Gursoy a fait la différence en marquant son 19e but de la saison en toute fin de première période, avec l’aide d’Olivier Desroches et de Zack Jones.

Devant la cage de l’Océanic, Creed Jones a réalisé 20 arrêts.

Il s’agit d’un premier revers en temps réglementaire en 14 matchs pour l’Océanic, qui s’est incliné en prolongation mercredi face aux Wildcats de Moncton après avoir obtenu 12 victoires consécutives.

Du côté des Mooseheads, il s’agit d’un premier gain en 10 matchs.