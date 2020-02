Un revenant au New Jersey!

Les Devils du New Jersey ont rappelé le gardien Cory Schneider de leur filiale de Binghamton, jeudi.

L’ancien des Canucks de Vancouver avait été rétrogradé le 20 janvier dernier. Cette saison, il a présenté une fiche de 7-7-0, une moyenne de buts alloués de 2,71 et un taux d’efficacité de ,903 dans la Ligue américaine.

Schneider a aussi participé à neuf rencontres avec les Devils et a échappé ses sept décisions, dont six en temps réglementaire. Sa moyenne de 4,65 et son taux de ,852 témoignent de ses ennuis et de ceux du New Jersey en 2019-2020.

Par ailleurs, le défenseur Dakota Mermis a également été promu au grand club.

Occupant le 14e rang de l’Association de l’Est, les «Diables» accueilleront les Sharks de San Jose en soirée.