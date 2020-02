Top Rank remporte la mise pour le combat d'Alvarez

Le promoteur de boxe Top Rank et son partenaire le Groupe Yvon Michel (GYM) ont remporté la mise aux enchères du combat éliminatoire pour le titre vacant de la World Boxing Organisation (WBO) des mi-lourds entre Eleider Alvarez et Gilberto Ramirez, jeudi, à l’hôtel MGM Grand de Las Vegas.

Selon le site boxingscene.com, Top Rank aurait été la seule à soumettre une offre. Le montant proposé par le promoteur, qui représente les deux boxeurs, serait de l’ordre de 350 000 $. S’ils acceptent, Alvarez et Ramirez se partageraient cette cagnotte moitié-moitié. Les deux pugilistes ont 48 heures de réflexion à leur disposition.

Le Québécois d’origine colombienne, représenté au Canada par GYM, et son adversaire n’avaient pas été capables de s’entendre après que la WBO eut ordonné la tenue d’un combat, en janvier, ce qui avait mené à cette mise aux enchères.

Alvarez est l’ancien détenteur du titre des mi-lourds de la WBO. Il a toutefois été battu par Sergey Kovalev en février 2019, qui a lui-même été vaincu plus tard par Saul «Canelo» Alvarez. Ce dernier a ensuite choisi de laisser tomber son titre, puisque l’organisation n’apprécie pas que ses boxeurs détiennent des titres dans plusieurs catégories de poids différentes.

Selon Boxing Scene, Top Rank a également soumis une date et un endroit pour le possible combat, soit le 30 mai prochain, au Madison Square Garden de New York. Le duel ferait partie de la sous-carte d’un choc pour l’unification des titres chez les poids légers entre Vasiliy Lomachenko et Teofimo Lopez.