«Tarasenko change tout»

Ayant subi une sérieuse blessure à l’épaule gauche en octobre, l’attaquant Vladimir Tarasenko a une influence importante chez les Blues de St. Louis, sur la glace mais aussi dans le bureau du directeur général Doug Armstrong.

Le joueur russe a été opéré l’automne dernier et initialement, son absence était estimée à 5-6 mois. Au cours des récentes semaines, il a patiné puis rejoint ses coéquipiers à l’entraînement. Tarasenko a des chances de revenir au jeu en mars ou en avril. Cependant, les Blues veulent être certains de leur coup ici.

Si le joueur d’avant, qui touche annuellement 7,5 millions $, renoue avec l’action, cela limitera grandement la marge de manœuvre de son club au plan salarial. Effectivement, les organisations de la Ligue nationale sont tenues de respecter le plafond en vigueur. Présentement, l’espace libre sur la masse des champions en titre de la coupe Stanley est de 7,991 millions $.

Advenant le cas que Tarasenko déclare forfait pour le reste de la campagne, son DG pourrait aller chercher du renfort ailleurs.

«Nous discutons quotidiennement avec les médecins, a affirmé Armstrong cette semaine au site de l’équipe. Si nous obtenons des informations laissant présager qu’il ne sera pas disponible [lors du reste du calendrier régulier], bien, ça change tout.»

«Je dirais que nous examinons le marché des transactions. Par contre, en raison de notre situation salariale, il y a beaucoup d’équations qui peuvent modifier le portrait. Il pourrait y avoir strictement un échange de hockey, ce qui est très rare à ce moment de l’année», a-t-il ajouté.

Des progrès perceptibles

Pour revenir à Tarasenko, ses progrès au plan physique sont perceptibles.

«Je lui ai parlé et en voyant comment il s’entraîne, on voit qu’il paraît bien. Néanmoins, comme je l’ai déjà dit, nous devons obtenir l’avis des médecins à ce sujet, a souligné Armstrong. Je ne veux pas me prononcer prématurément. On ne le verra pas demain ou le jour suivant.

«Je tiens seulement à préciser qu’il va bien et qu’il progresse convenablement. Espérons qu’il reviendra en mars, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Sinon, ce sera en avril et il constituera en quelque sorte une excellente acquisition pour nous.»