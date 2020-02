Marc Bergevin ne devrait pas bouger

Au plus grand malheur des partisans des Canadiens, il faut s’attendre à ce que la formation actuelle de l’équipe soit la même l’automne prochain, au départ de la nouvelle saison. C’est du moins ce que croient Mike Bossy et Jean-Sébastien Giguère.

Les deux champions de la Coupe Stanley ne pensent pas que le directeur général du Tricolore Marc Bergevin fera un énorme changement de personnel d’ici la date limite des transactions et sont d’accord sur l’idée que Bergevin continuera de suivre son plan.

«Marc Bergevin pensait faire les séries avec l’équipe qui était sur la glace ce soir, mais il pensait que Poehling et Kotkaniemi allaient être dans l’équipe et aider encore plus [...] ça ne me surprendrait pas si on ne faisait pas de changement d’ici la fin de la saison et qu’on revoit sensiblement le même alignement l’année prochaine» avance Mike Bossy.

De son côté, Jean-Sébastien Giguère n’est pas prêt à se débarrasser des meilleurs éléments de l’équipe pour laisser toute la place aux plus jeunes : «Tatar par exemple, il est dans la top 30 de la ligue chez les marqueurs, pourquoi on voudrait l’échanger? Il a 29 ans. Qu’est-ce qu’on a à perdre à le garder ici à Montréal?»

Il renchérit en disant qu’une équipe ne peut gagner sans vétérans talentueux.

«Si on veut développer des jeunes joueurs, on a besoin de bons joueurs pour les aider [...]. Donc ça nous prend des gars qui sont capables de les aider et qui sont capables de jouer au hockey et à travers tout ça tu greffes des jeunes joueurs.»

