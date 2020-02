Maple Leafs: éviter une autre humiliation

Les Maple Leafs de Toronto et les Penguins de Pittsburgh s’affronteront pour la troisième et dernière fois de la campagne, jeudi, alors que la formation de la Ville Reine voudra éviter une troisième humiliation face à Sidney Crosby et ses amis.

La rencontre sera diffusée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h00.

Il y a deux jours, les Penguins s’étaient imposés par le pointage de 5-2 alors qu’en novembre dernier, la formation de la Pennsylvanie avait écrasé les Leafs, 6-2.

Après plusieurs mois de domination des Capitals de Washington dans la section Métropolitaine, ce sont maintenant les Penguins qui sont au sommet, avec 80 points; un point devant l’équipe de la formation de la capitale américaine.

De leur côté, les Leafs sont en plein cœur de la course aux séries éliminatoires. Les hommes de Sheldon Keefe ont accumulé 70 points depuis le début de la saison, mais sont 12es au classement de l’Association de l’Est. Toutefois, ils ont le même nombre de points que les Panthers de la Floride, qui sont troisièmes au classement de la section Atlantique.