Les séries demeurent l'objectif

Le message dans le vestiaire du Canadien, autant chez les joueurs que l’entraîneur en chef, n’a pas changé à quelques heures d’un affrontement qui s'annonce éprouvant contre les Capitals à Washington jeudi soir.

Cette équipe qui, historiquement, a connu sa part de succès contre le Tricolore dans le passé, surtout à la maison, et qui va vouloir démontrer à ses partisans que son récent passage à vide (quatre défaites à ses cinq dernières sorties) n’est qu’un accident de parcours en cette période cruciale de la saison.

Le Canadien, malgré tout ce que les gens peuvent penser, n’est pas encore éliminé de la course aux séries, a rappelé Claude Julien dans son point de presse jeudi matin.

Même si les probabilités avec 20 matchs à disputer sont, avouons-le, très faibles de pouvoir renverser la vapeur. La mission est pratiquement impossible.

«Peu importe le contexte, a-t-il affirmé. On a un travail à faire. Je répète toujours le même discours à mes joueurs. Nous sommes des professionnels. On se bat pour une place en séries éliminatoires.

«Je ne vois pas comment ce groupe de joueurs ne se présenterait pas à chaque match, a-t-il renchéri. On doit s’améliorer. C'est juste dommage de n'avoir pas pu profiter récemment des mauvaises prestations des équipes qu'on tente de devancer pour améliorer notre sort.»

Jouer dans la douleur

Julien met toutes les chances de son côté pour maximiser les chances de l'équipe, quitte à faire appel à des piliers encore amochés, dont Shea Weber et Jonathan Drouin, à qui on demande de jouer dans la... douleur.

«Notre capitaine est un exemple à suivre, a reconnu Julien. Shea livre un message clair à ses coéquipiers. On souhaite qu’il y ait plus de joueurs comme ça dans notre équipe et on en a.»

Le match de ce soir pourrait aussi signifier la rentrée pour Brendan Gallagher qui n’était pas de la formation quand l’équipe a subi sa gênante défaite face aux Red Wings de Detroit mardi. Et ce, même si Jordan Weal, a été appelé à compléter le premier trio, en compagnie de Phillip Danault et Tomas Tatar, à quelques occasions pendant la séance matinale du CH.

«Les chances sont bonnes de le revoir ce soir, a dit Julien. C’est plus positif que négatif dans son cas. Une décision sera prise avant la rencontre.»

Victor Mete, lui, n’affrontera pas les Capitals ni vraisemblablement les Sénateurs à Ottawa samedi. Le défenseur du CH a quitté le match contre les Red Wings après avoir été atteint au pied gauche par une rondelle dirigée par Alex Biega en deuxième période.

«Une radiographie à Detroit n’a décelé aucune fracture, a indiqué Julien, mais il a de la difficulté à marcher. On en aura le cœur net quand on reviendra à Montréal après le match à Ottawa. Il sera examiné par notre personnel médical.»

Ovechkin a faim

Ainsi va Alex Ovechkin, ainsi vont les Capitals qui n’ont déjoué le gardien adverse qu’en 11 occasions au cours de leurs cinq derniers matchs. Pendant cette séquence, le centre étoile n’a pas trouvé le fond du filet, lui qui est en voie de devenir le huitième joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 700 buts. Il n'est plus qu'à deux de l'objectif depuis son tour du chapeau réalisé contre les Kings de Los Angeles le 4 février.

«Il va avoir faim, a reconnu Julien. C’est un joueur difficile à gérer. Il a un bon lancer et ses coéquipiers ont cette facilité de le repérer sur la patinoire.

«Mais nous, notre priorité c’est de gagner le match.»