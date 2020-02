Henrik Lundqvist trouve le temps long...

Pendant que ses coéquipiers connaissent un regain de vie, le vétéran gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist prend son mal en patience, particulièrement depuis le début de l’année 2020.

Négligés par la plupart des observateurs dans la course aux séries, les «Blueshirts» n’ont pas du tout lancé la serviette en vertu de cinq victoires à leurs six dernières sorties. Cependant, ce n’est pas en raison des prouesses de Lundqvist, qui a effectué seulement deux départs depuis le 6 janvier. La présence d’Alexandar Georgiev et d’Igor Shesterkin y est certes pour quelque chose, mais le gardien qui célébrera son 38e anniversaire dans une dizaine de jours ne baisse pas les bras.

«Je souhaite seulement travailler fort pour l’instant, a déclaré le Suédois au quotidien "New York Post". Parfois, ça représente un défi. Vous y pensez, c’est certain. Vous tentez de rebondir en contrôlant ce que vous pouvez et c'est bien de ne pas trop y songer. Quand ça ne va pas à votre goût, vous projetez moins de trucs dans votre esprit. Vous vous présentez pour jouer. Il faut juste travailler fort quotidiennement.»

Lundqvist semble sans mots

À vrai dire, Lundqvist semble sans mots pour expliquer ce qui s’apparente probablement à une fin de carrière plus ou moins satisfaisante. Son entente prendra fin la saison prochaine et malgré tout, rien ne laisse présager un changement de décor. Une rémunération comptant pour 8,5 millions $ sur la masse salariale du club et une clause de non-échange constituent deux facteurs réduisant les probabilités de transaction dans son cas.

«Je veux travailler fort chaque jour, a-t-il martelé au journal new-yorkais. C’est mon objectif. Et je veux être prêt [à jouer]. Voilà, c’est tout. Je n’ai rien à dire de plus actuellement.»

Les statistiques de Lundqvist sont plutôt ordinaires en 2019-2020. Il affiche un taux d’efficacité de ,907 et une moyenne de buts alloués de 3,12, mais surtout, son dossier de 10-11-3 est inférieur au seuil de respectabilité.

Il a bien connu une performance intéressante depuis le début 2020, soit un jeu blanc de 33 arrêts aux dépens des faibles Red Wings de Detroit, le 1er février. À sa présence suivante, deux jours plus tard, il a toutefois cédé quatre fois en 15 tirs contre les Stars de Dallas et a été remplacé après 40 minutes.