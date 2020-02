Dylan DeMelo s’y attendait

Échangé aux Jets de Winnipeg mardi, l’ancien défenseur des Sénateurs d’Ottawa Dylan DeMelo s’attendait à être envoyé ailleurs par l’organisation qui lui a donné sa véritable première chance.

Pour faire son acquisition, l’équipe du Manitoba a dû laisser aller un choix de troisième tour. Les valises de l’arrière de 26 ans étaient pratiquement déjà prêtes, lui qui devra signer une nouvelle entente au terme de la présente saison.

«C’est sûr [que je m’y attendais], a mentionné DeMelo au site The Athletic, jeudi. Il n’y a pas eu de discussions de contrat. En devenant joueur autonome et avec la reconstruction chez les "Sens", c’était écrit dans le ciel. J’ai peut-être été surpris que ça se passe le jour d’un match, puisque j’étais en préparation. Ça m’a pris un peu au dépourvu, mais je l’avais vu venir.»

Le natif de London, en Ontario, s’est amené dans la capitale canadienne en septembre 2018, dans la transaction qui a envoyé Erik Karlsson en Californie. DeMelo a connu une bonne entrée en matière avec les Sénateurs l’an dernier, établissant des sommets en carrière pour les buts (4) et les points (22).

Pas de contrat pour lui

Cette saison, par contre, il n’a inscrit aucun but et fourni 10 mentions d’aide en 49 matchs. L’équipe n’était pas disposée à négocier les termes d’un nouveau contrat avec le joueur qui commandait un salaire annuel de 900 000 $ depuis deux ans. Le défenseur est déçu de ne pas en être arrivé à une entente avec le club canadien.

«Peut-être un peu surpris, a-t-il déclaré. J’ai beaucoup apprécié mon temps ici. Je n’ai que de bonnes choses à dire sur l’organisation. Elle m'a donné une opportunité incroyable en allant me chercher à San Jose et je lui en serai toujours reconnaissant. Je me suis fait des amis pour la vie à Ottawa. C’est dommage de ne pas avoir pu s’entendre, mais il n’y a pas de rancœur, ni rien. J’aurais préféré rester ici, à Ottawa.»