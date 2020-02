Artemi Panarin n’en revient pas encore

L’attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin digère encore mal la transaction l’ayant fait passer des Blackhawks de Chicago aux Blue Jackets de Columbus le 23 juin 2017.

Même s’il est heureux avec les Blueshirts qui lui ont accordé un contrat de sept ans et de 81,5 millions $ l’été dernier, le Russe de 28 ans s’interroge sur la décision des Hawks. Pourtant, il dit avoir tout fait pour accommoder ceux-ci à l’époque. À ses deux campagnes dans la Ville des vents, en 2015-2016 et 2016-2017, il avait amassé 30 buts ou plus, empochant le trophée Calder à sa première année.

Au cours de la deuxième saison, il avait accepté un pacte de deux ans et de 12 millions $ afin d’offrir au club plus de marge de manœuvre sur sa masse salariale. Or, les Hawks l’ont refilé aux Jackets quelques mois plus tard pour acquérir notamment Brandon Saad.

«Je n’étais pas prêt pour cela. Ce fut une grosse surprise pour moi. Je me sentais mal après l’échange, a-t-il déclaré au quotidien "Daily Herald", mercredi, après avoir participé au gain de 6 à 3 des Rangers à Chicago. Je croyais que j’allais jouer toute ma carrière ici. Et puis, cela est arrivé et ça me rend toujours confus.»

«Chicago a des ennuis avec le plafond salarial, avait-il dit à son agent Dan Milstein par le biais de propos diffusés sur le site du même journal. Je ne veux pas être celui qui sera échangé et je souhaite évoluer avec une équipe gagnante. Donc, je veux leur laisser la flexibilité nécessaire pour garder leurs joueurs ou embaucher de nouveaux éléments. Ce n’est pas à cause de moi. Je suis jeune et je gagnerai beaucoup d’argent dans le futur.»

De bons souvenirs

En dépit de ce départ impromptu, Panarin aime revenir en Illinois, là où les partisans des Hawks l’apprécient. «J’adore Chicago. C’est bien à chaque fois que je me présente ici. Je savoure chaque moment. C’est une belle ville et merci aux gens pour le bel accueil. Je l’apprécie.»

En 58 rencontres cette saison, le hockeyeur a totalisé 30 buts et 49 mentions d’aide pour 79 points.