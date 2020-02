Absence de Lehkonen : Julien s’explique

À l’approche de la date limite des transactions dans la LNH, plusieurs partisans des Canadiens se sont posé des questions, jeudi soir, lorsque l’ailier Artturi Lehkonen, un joueur régulier de l’équipe, a été retiré de la formation pour le match contre les Capitals.

Est-ce que le joueur finlandais, qui n’était ni blessé ni malade, était sur le point de se faire échanger?

Pas du tout, a indiqué l’entraîneur du CH, Claude Julien, à la suite de la victoire de 4-3 de ses hommes en prolongation.

«Les gars qu'on retire normalement, des (Nick) Cousins, des (Jordan) Weal, ils ont produit, ils ont bien joué, a-t-il observé. Il fallait prendre une décision. Dans le cas de "Lekhy", autant il est fiable, je pense qu'il est capable d'un peu plus.»

Pour ce qui est du match, l’entraîneur s’est dit heureux d’avoir vu ses joueurs batailler tout au long de la partie.

«J'ai aimé notre effort, du début à la fin, a-t-il indiqué. On a parlé de jouer 60 minutes et le dernier match nous avait piqué et c'était important de rebondir.»

L’entraîneur s’est d’ailleurs montré élogieux à l’endroit du défenseur Ben Chiarot, qui a marqué deux buts, donc celui de la victoire.

«Il a toujours eu un bon lancer, on l'a vu dès le début et c'est pour ça qu'on l'avait mis sur le jeu de puissance un petit bout de temps», a-t-il rappelé.

«C'est du "bonus" pour lui, c'est du "bonus" pour nous», a résumé Julien.

Enfin, l’entraîneur a confirmé que le défenseur québécois Xavier Ouellet, qui a quitté le match en première période après avoir été frappé durement par un attaquant des «Caps», a subi une commotion cérébrale.

Voyez le point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.