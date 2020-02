Wheeler se rapproche d’un record de Kovalchuk

Blake Wheeler a réussi un doublé, mardi, dans une victoire de 6-3 des Jets de Winnipeg contre les Kings de Los Angeles.

Le gros attaquant a ainsi atteint le plateau des 20 buts pour la septième saison de suite.

Il ne manque à Wheeler qu’une autre récolte d’au moins 20 buts pour égaler le record de concession (Jets/Thrashers) détenu par Ilya Kovalchuk.

À son 700e match avec l'équipe manitobaine, Wheeler a connu sa 25e rencontre de plus d’un but. Seuls Kovalchuk (46) et Bryan Little (27) en comptent davantage.

Grâce à ce gain, les Jets n’accusent plus qu’un petit point de retard sur les Coyotes de l’Arizona, qui occupent la dernière position donnant accès aux séries éliminatoires.