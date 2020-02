Tyrell Sutton de retour dans le nid

Les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi le retour du demi américain Tyrell Sutton.

Ainsi, celui-ci effectuera un retour avec les Oiseaux après des passages avec les Lions de la Colombie-Britannique, les Argonauts de Toronto et les Tiger-Cats de Hamilton. Il a aidé ceux-ci à atteindre le match de la Coupe Grey l'automne dernier.

Il a terminé la saison 2019 avec 203 verges sur 35 courses en seulement quatre rencontres, en plus de capter 11 passes pour des gains de 126 verges et un majeur. Lors de la rencontre de la Coupe Grey, il a effectué 11 portées pour 86 verges. Trois des ses portées ont d'ailleurs été pour plus de 10 verges.

«Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir ramener Tyrell dans le nid. En plus d'être un Montréalais d'adoption, il se veut un leader dans le vestiaire, qui prêche également par l'exemple sur le terrain, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, dans un communiqué. Ses performances à la fin de la dernière saison ont démontré qu'il se veut un excellent ajout à notre champ-arrière.»

«Je suis bien heureux d'être de retour avec les Alouettes. Je suis établi à Montréal et mon premier enfant va y naître dans quelques semaines, a déclaré l'ancien des Wildcats de l'Université Northwestern. Il me fait plaisir de rejoindre cette équipe qui a démontré de belles choses la saison dernière et je compte bien contribuer à ses succès en 2020.»

Le demi de 33 ans a effectué ses débuts dans la Ligue canadienne de football (LCF) avec les Alouettes en 2013. Il a terminé en tête du circuit avec 1059 verges au sol en 2015, en plus d'inscrire cinq majeurs. Sutton avait ajouté 334 verges et deux touchés en 43 réceptions, ce qui lui avait valu une place sur l'équipe d'étoiles de la LCF.

En 77 parties en carrière, le natif d'Akron, en Ohio, a effectué 733 courses pour 4044 verges et 17 touchés.