La transaction dont André Savard est le plus fier

André Savard a été directeur général des Canadiens de Montréal entre 2000 et 2003.

S’il y en a un qui comprend la position dans laquelle se retrouve Marc Bergevin, à quelques jours de la date limite des transactions, c’est bien lui.

À l’occasion d’une entrevue exclusive avec Louis Jean, Savard est revenu sur ses années passées à Montréal dans la chaise de DG.

«C’est sûr que je me sens plus calme qu’à pareille date au début des années 2000! J’ai de bons souvenirs de cette époque. Tu essaies certaines manœuvres, mais plusieurs ne fonctionnent pas. C’est la loi de la moyenne!»

Un échange difficile à oublier

Si certaines transactions meurent au stade de proposition, d’autres finissent quand même par fonctionner.

De celles-ci, André Savard en retient une qu’il est bien fier d’avoir menée à terme.

Le 13 mars 2001, il échangeait Trevor Linden et Dainius Zubrus aux Capitals et recevait en retour Richard Zednik, Jan Bulis et un choix de première ronde.

«J’avais une carte dans mon jeu. C’était Trevor Linden. Je l’aimais beaucoup et je savais que l’offre devrait être très bonne pour que je le laisse partir un jour. Je voulais absolument recevoir Zednik si je laissais partir Linden. La transaction a finalement été très bonne pour nous, mais j’ai dû travailler fort et faire preuve de patience.»

Richard Zednik a finalement été un élément important du CH sur le plan offensif pendant de longues saisons.

Quant à Linden, il n’aura joué que 28 matchs à Washington, avant d’être échangé aux Canucks.

Voyez l'entretien entre André Savard et Louis Jean dans la vidéo ci-dessus.