Hockey féminin: cri du cœur à la LNH

Orphelines de la Ligue canadienne de hockey féminin qui a fermé ses portes à l’issue de la dernière campagne en raison de difficultés financières, les meilleures joueuses au pays aimeraient que la Ligue nationale de hockey (LNH) les aide à mettre sur pied un nouveau circuit nord-américain.

Elles voudraient qu’une ligue féminine nord-américaine voie le jour avec l’appui de la LNH, sur les bases de la WBNA, la ligue de basketball féminine de la NBA.

«C’est malheureux dans un sens parce que le hockey féminin n’est pas à la place où il devrait être», a affirmé mercredi Mélodie Daoust en marge du BFL Challenge, une série de deux matchs qui réunira au moins une trentaine de joueuses des équipes nationales féminines du Canada et des États-Unis à Montréal et à Sherbrooke en fin de semaine.

«On veut se battre pour se faire traiter en professionnelle. On veut un salaire parce que ce n’est pas vrai qu’avec 2000 $ par année, tu peux vivre de cela. On pratique de 20 h à 22 h parce que les filles doivent travailler durant la journée, a ajouté Daoust en entrevue. On veut du "tape", du shampoing pour la douche, des physiothérapeutes et des entraîneurs à temps plein et de la glace chaque jour.»

«Si on veut une ligue viable qui sera là à long terme, cela prendra plus de temps et il faudra se serrer les coudes jusqu’à la fin parce qu’on croit en notre produit. On sait qu’il ne faut pas abandonner», a ajouté sa coéquipière de l’équipe nationale Marie-Philip Poulin.

En attendant, Daoust et Poulin s’entraînent plusieurs fois par semaine dans la région montréalaise avec d’autres joueuses olympiques ainsi qu’avec d’ex-patineuses des Canadiennes de Montréal. Et elles participent à des matchs comme ceux de la Série de la rivalité Canada-États-Unis et à d’autres rencontres hors-concours.

Cercle vicieux

De son côté, l’entraîneuse Danièle Sauvageau constate que le hockey féminin perd des bénévoles et des entraîneurs, faute de structure.

«Je suis impatiente. Si on m’avait demandé il y a 5, 10, 15 ans où en serait le hockey en 2020, je suis convaincue que je vous aurais dit qu’on serait beaucoup plus avancé que nous le sommes», a-t-elle précisé en entrevue.

Le hockey féminin est dans un cercle vicieux. Sans ligue, il n’y a pas de visibilité, pas de médias, donc pas de commanditaires ni d’argent, explique Sauvageau, qui croit que la LNH peut mettre fin à cette spirale négative.

«Si on pouvait prendre un petit pourcentage du budget marketing de LNH pour créer une ligue, ce serait très peu d’investissement pour la LNH», a-t-elle déclaré.

La participation de joueuses des équipes nationales américaine et canadienne durant le weekend du match des étoiles de la LNH a été soulignée comme un pas dans la bonne direction, même si rien de concret ne pointe à l’horizon.

«On a fait des ravages sur les réseaux sociaux, a affirmé Daoust. Cela a ouvert des yeux à bien des gens. J’espère que tout ce qu’on fait pour le hockey féminin va payer.»

Car pour les Poulin, Daoust, Sauvageau et toutes les autres, ce combat n’est pas seulement une affaire de hockey, mais bel et bien une lutte pour la parité et l’égalité des sexes.