Fury-Wilder: ça brasse en conférence de presse!

C’est bien connu, Deontay Wilder et Tyson Fury se détestent au plus haut point. On en a eu une nouvelle preuve mercredi, alors que les deux poids lourds ont eu maille à partir en conférence de presse.

Ça promet pour leur combat-revanche de samedi à Las Vegas!

En plus de se bousculer, les deux colosses se sont échangé des insultes. À voir ici:

Wilder (42-0-1, 41 K.-O.) mettra en jeu sa ceinture WBC contre le champion linéaire dans un duel fort attendu.

L’Américain s’était contenté d’un verdict nul majoritaire contre Fury (29-0-1, 20 K.-O.) le 1er décembre 2018 à Los Angeles. Depuis, l’Anglais a vaincu Tom Schwarz et Otto Wallin, tandis que Wilder a écarté de sa route Dominic Breazeale et Luis Ortiz.

Le premier affrontement avait été très populaire, générant environ 325 000 achats à la carte au réseau Showtime.