C’est reparti pour Lance Stroll et les pilotes de F1

Le Québécois Lance Stroll était heureux de reprendre l’action mercredi, à Barcelone, lors de la première journée des essais hivernaux de Formule 1.

«Je me sens bien, mais on en est encore dans les premiers jours. On a eu un bon après-midi et j’ai complété 200 kilomètres sans problème. C’est la meilleure façon d’entreprendre les essais. C’est bien d’être de retour derrière le volant après la pause hivernale», a dit Stroll, par voie de communiqué.

Stroll s’est classé 10e avec un écart de 1,306 seconde. Son coéquipier chez Racing Point, le Mexicain Sergio Perez, a pris le troisième rang et a conclu à 0,399 seconde de Lewis Hamilton, qui a enregistré le temps le plus rapide sur Mercedes.

«La première journée des essais est l’occasion de se familiariser avec la voiture et de faire des chronos, a ajouté Stroll. Nous avons encore beaucoup de travail à faire dans les prochaines semaines, mais il y a une bonne atmosphère dans le garage en cette première journée.»