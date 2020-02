Auston Matthews critique ses coéquipiers

Les Maple Leafs devront se retrousser les manches s’ils souhaitent participer aux séries éliminatoires. Après une défaite de 5 à 2 subie à Pittsburgh, mardi, la formation torontoise aura l’occasion de prendre sa revanche à domicile contre ces mêmes Penguins, jeudi soir.

«C’est frustrant, nous avons plus de 20 matchs à disputer d’ici la fin de la saison et nous avons besoin de ressentir davantage l’urgence dans notre jeu, a réagi l’attaquant Auston Matthews, cité sur le site web de la Ligue nationale. Nous devons commencer à jouer du bon hockey et prendre conscience dans ce vestiaire que c’est ce que nous devons faire pour aller de l’avant.»

Les Leafs sont en lutte avec les Panthers de la Floride pour le troisième rang de la section Atlantique. La course aux équipes repêchées, impliquant également les Flyers de Philadelphie, les Islanders de New York, les Hurricanes de la Caroline et les Blue Jackets de Columbus, demeure par ailleurs ouverte dans l’Association de l’Est.

«On dirait que le processus que nous voulons suivre est de se mettre suffisamment dans l’embarras pour ensuite se regarder dans le miroir, puis réaliser ce que l’on doit faire pour être en mesure de compétitionner à un haut niveau», a ajouté l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, sur un ton sarcastique.

L’éthique de travail mise en doute

Si Matthews domine son équipe avec une récolte de 72 points, plusieurs autres joueurs pourraient en donner davantage. La perte du Suédois Andreas Johnsson, dont l’absence a été prolongée de deux à six mois à la suite d’une intervention chirurgicale à un genou, ne fait qu’ajouter au défi des Maple Leafs.

Pour la suite, les Leafs devront sans doute écouter Matthews, mais ils ont aussi le loisir de s’inspirer de certains propos tenus par leur ennemi, soit Sidney Crosby, au terme du match de mardi.

«Je pense simplement que chacun contribue, présente une éthique de travail et a un sentiment d’urgence, a-t-il dit à propos de ses coéquipiers des Penguins. Nous nous sommes donné une chance de gagner quand les opportunités étaient là. Je sens qu’il y a encore certains aspects à améliorer, mais je crois que chacun est impliqué. L’éthique de travail donne toujours le ton au reste.»

Aux Maple Leafs d’en faire autant afin de participer aux séries.