Une victoire convaincante en guise de pardon

Les joueurs des Remparts n’avaient pas l’intention de mal paraître deux matchs de suite. Démolis dimanche à Rimouski, les hommes de Patrick Roy se sont bien rachetés devant leurs partisans en s’éclatant dans une victoire de 5-0 aux mains des Cataractes de Shawinigan, mardi soir.

L’ambiance était à la fête dans les gradins du Centre Vidéotron pour ce rendez-vous présenté en marge du Tournoi pee-wee et les locaux ont donné bien des raisons aux jeunes hockeyeurs de festoyer tout au long de la soirée.

En matinée, Roy avait rappelé ses joueurs à l’ordre en lien avec la dégelée de 11-2 subie contre l’Océanic. Force est d’admettre que le message de l’ancien gardien a été entendu avec ce 22e gain acquis aisément.

«Ça prenait ça, c’est clair. La culture qu’on veut établir, c’est une équipe qui compétitionne match après match et qui est bien concentrée. Dimanche ça n’a pas été le cas, mais aujourd’hui [mardi], on a été très, très bons du début à la fin [...] Je dois avouer que les quatre trios ont été solides du début à la fin», a souligné le grand patron des opérations hockey des Diables rouges, vantant au passage l’apport de son premier trio (Hunter Holmes, Théo Rochette et Pierrick Dubé).

Doublé pour Rochette

Rochette a d’ailleurs réussi son premier doublé dans l’uniforme québécois, marquant notamment à l’aide d’un tir vif au premier tiers sur le jeu de puissance, but qui a fait la différence en bout de ligne.

«Le match contre Rimouski n’était pas acceptable. On s’est parlé dans la chambre et on savait qu’il fallait sortir fort ce soir [mardi]. On l’a fait et on est vraiment contents de notre performance. On a travaillé pendant 60 minutes», a émis l’attaquant canado-suisse.

S’il savourait avec joie son deuxième jeu blanc de la campagne en vertu de ses 21 arrêts, Tristan Côté-Cazenave préférait se concentrer sur l’effort collectif déployé par ses coéquipiers, qui était à des années-lumière de celui de dimanche où lui-même avait été chassé après seulement 20 minutes. Les Remparts n’auront pas le temps de souffler puisqu’ils joueront à Baie-Comeau, jeudi, et à Chicoutimi, samedi.

«Patrick nous a brassés. Ç'a été un travail d’équipe et les gars ont fait du gros travail en désavantage numérique en fin de match, une facette dans laquelle on a été constants tout le match. C’est une grosse semaine pour nous et ce sont des points dont on a besoin», a souligné le vétéran gardien.

Dans l’autre camp, Gordie Dwyer avouait que le but refusé à son club dans la dernière minute du premier engagement a fait mal. La rondelle avait été touchée plus haut que la hauteur permise.

«On savait que Québec sortirait fort, mais ce but a changé la donne. Ç'a été long avant de trouver nos jambes et Québec méritait cette partie», a dit le pilote des Cataractes.

En vitesse

L’attaquant Gabriel Montreuil a reçu le Prix de la persévérance scolaire Gervais-Munger avant la rencontre, honneur remis à un joueur de chacune des 18 formations de la LHJMQ. Il est accompagné d’une bourse d’études de 500 $...

Patrick Roy avait brassé ses cartes à la suite de la contre-performance de dimanche. Ainsi, Dylan Schives et Yu Sato étaient de retour, de même qu’Édouard Cournoyer après avoir purgé une suspension d’un match. William Champagne, Gabriel Belley-Pelletier, Colton O'Brien et Jacob Melanson avaient été rayés de l’alignement...

Le directeur général des Cataractes, Martin Mondou, a assisté à la rencontre en compagnie du recruteur en chef de Hockey Canada, Brad McEwen. Mondou fait partie du groupe de gestion de l’équipe nationale des moins de 18 ans en vue de la Coupe Hlinka-Gretzky en août prochain...