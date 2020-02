Un coup de fil de Zdeno Chara

L’attaquant des Canadiens Brendan Gallagher a affirmé avoir reçu un coup de fil du capitaine des Bruins, Zdeno Chara, à la suite des débordements entre les deux hommes lors du match de mercredi dernier.

Chara, qui dépasse Gallagher d’une tête, a asséné un double-échec en pleine gorge à ce dernier . Les deux hommes se sont cherché noise durant toute la partie et ont été vus en train d’échanger des mots pas très doux à plusieurs moments.

Manifestement, le vétéran défenseur des Bruins a eu des remords.

«Il m'a appelé, il s'est excusé et c'est quelque chose que j'ai apprécié», a révélé Gallagher, mardi en matinée.

«J'avais bataillé pas mal avec lui et je sais comment il est, mais de la façon dont il s'est excusé, en m'appelant, je pense que je dois lui pardonner, a-t-il rigolé. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer différemment dans le futur, et j'ai déjà hâte de batailler contre lui de nouveau.»

Gallagher est aussi revenu sur la sérieuse prise de bec qu’il a eue avec l’arbitre Dean Morton, samedi, à la suite de la défaite du CH en prolongation contre les Stars au Centre Bell. Exaspéré par les récriminations de l’attaquant, Morton avait envoyé promener Gallagher de façon très claire... et celui-ci lui a retourné la pareille.

«Ça arrive, probablement pas si souvent, mais ça arrive», a relativisé Gallagher, avant de souligner qu’en temps normal, il faut quand même faire attention lorsqu’on s’adresse aux arbitres pour éviter d’être pris en grippe.

«Mais à ce moment-là, on avait passé tout le match sans avoir un seul jeu de puissance, alors à quel point ça peut empirer? Évidemment, je lui ai dit comment je me sentais et il l'a fait lui aussi, je pense qu'on va passer à autre chose», a-t-il expliqué.

Le numéro 11 du CH n’avait jamais eu de problème particulier avec Morton auparavant.

«C'est ma huitième année, j'ai eu des bonnes et des mauvaises conversations avec tous les arbitres, celle-là était probablement mauvaise, mais on passe à autre chose, a-t-il répété. Je n'aborde pas un match en pensant à l'arbitre ou à ce qu'il peut penser de moi.»

Cela dit, il avoue avoir été étonné par la férocité de l’officiel.

«J'étais un peu surpris parce que j'avais de très bons arguments, mais il ne voyait pas les choses ainsi, mais ça arrive, a-t-il indiqué. Il devait en avoir assez de m'entendre et moi, j'en avais assez de plusieurs choses.»

Surpris, mais pas surpris

Gallagher a aussi manifesté son admiration devant l’abnégation du capitaine Shea Weber, qui reviendra au jeu ce soir, contre les Red Wings, même s’il est clairement blessé à une cheville.

«Tu es surpris, mais pas vraiment, quand tu le connais, a-t-il observé. Il a fait ça durant toute sa carrière, jouer avec des blessures. Il veut être ici, avec les gars, et ça donne un peu plus de motivation au groupe.»

Gallagher lui-même est ennuyé par une mystérieuse blessure et sa présence demeure incertaine pour le match de ce soir.

«Évidemment j'aimerais jouer, mais il y aura une évaluation avant le match», a-t-il affirmé.