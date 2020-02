Six échanges marquants impliquant des gardiens

Peu de noms de gardiens de but circulent dans les rumeurs de transaction de la Ligue nationale de hockey cette année. Celui d’Alexandar Georgiev est celui qui revient le plus souvent à quelques jours de la date limite des transactions. Toutefois, cette période de l’année a laissé place à quelques gros échanges impliquant des gardiens lors des dernières années.

- Bill Ranford et Andy Moog, 1988

Avant de s’affronter en finale de la coupe Stanley en 1988, les Oilers d’Edmonton et les Bruins de Boston ont effectué un échange impliquant des gardiens. Le 8 mars 1988, Andy Moog prenait la route du Massachusetts, tandis que Bill Ranford, Geoff Courtnall et un choix de deuxième ronde s’en allaient en Alberta. Ranford agissait à titre de gardien substitut cette année-là et a vu sa nouvelle équipe battre son ancienne en finale. Puis, deux ans plus tard, Ranford et Moog ont croisé le fer comme partants au tour ultime. Le duel a été remporté par les Oilers en cinq parties.

- Kelly Hrudey, 1989

Kelly Hrudey a rendu de fiers services aux Kings de Los Angeles lorsque ceux-ci l’ont acquis des Islanders de New York, le 22 février 1989. En retour, les «Isles» ont reçu Mark Fitzpatrick, Wayne McBean et Doug Crossman. Hrudey a mené la formation californienne en finale de la coupe Stanley à une reprise, en 1993. Les Kings se sont toutefois avoués vaincus face au Canadien de Montréal, qui a remporté sa 24e coupe Stanley, la dernière à ce jour.

- Ben Bishop, 2012 et 2017

Le gardien format géant des Stars de Dallas Ben Bishop est un habitué des voyages imprévus à la date limite des transactions. L’athlète de 33 ans a été échangé par les Blues de St. Louis aux Sénateurs d’Ottawa le 26 février 2012. Cinq ans plus tard, jour pour jour, le Lightning de Tampa Bay a décidé de miser sur un jeune Andrei Vasilevskiy. Il a donc envoyé Ben Bishop aux Kings en retour, entre autres, de Peter Budaj.

- Roberto Luongo et Jacob Markstrom, 2014

La situation des gardiens de but en a fait spéculer plusieurs sur l’avenir de Cory Schneider et de Roberto Luongo quand les deux se trouvaient avec les Canucks de Vancouver. Au final, ceux-ci se sont départis de leurs deux portiers et Luongo a pris la route de la Floride avec Steven Anthony. En retour, les Panthers ont offert un gardien d’avenir aux Canucks en Markstrom.

- Dwayne Roloson, 2006

En obtenant Dwayne Roloson le 8 mars 2006, les Oilers ont trouvé un gardien pouvant les aider en séries. Après avoir pris la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l’Association de l’Ouest, Roloson et les Oilers ont réussi à se rendre jusqu’en finale de la coupe Stanley, battant entre autres les Red Wings de Detroit, récipiendaires du trophée des Présidents. Roloson s’est toutefois blessé lors du premier match de la finale contre les Hurricanes de la Caroline et les Oilers se sont inclinés en sept matchs.

- Ryan Miller, 2014

Ryan Miller était vu comme le visage de l’organisation des Sabres de Buffalo et l’un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey. Les Sabres ont toutefois décidé de se départir de Miller en l’envoyant aux Blues, le 28 février 2014, en compagnie de Steve Ott, contre deux choix au repêchage et trois joueurs, soit Jaroslav Halak, Chris Stewart et William Carrier. Miller n’aura joué que quelques matchs avec la formation du Missouri avant de signer un contrat avec les Canucks.