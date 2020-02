Premiers commentaires de Jay Bouwmeester

Le hockeyeur des Blues Jay Bouwmeester a repris la route de St. Louis dimanche soir, lui qui a pris la parole publiquement pour la première fois depuis son malaise cardiaque subi pendant le match du 11 février contre les Ducks d’Anaheim, mardi.

L’homme de 36 ans a profité de l’occasion pour exprimer sa gratitude envers les personnes lui ayant sauvé la vie au Honda Center et à l’UCI Medical Center.

«Je voudrais sincèrement remercier tous les soigneurs des Blues et des Ducks, tout comme les premiers répondants, le personnel médical d’Anaheim et l’équipe du centre hospitalier, pour leurs actions rapides», a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé sur le site des Blues.

«Notre famille a ressenti le soutien de toute la Ligue nationale de hockey et de la ville de St. Louis durant ce temps. Nous sommes réellement réconfortés par vos préoccupations sincères, a-t-il poursuivi. Dimanche soir, je suis retourné à St. Louis et je suis sur le chemin du retour. Ma femme et mes filles seront toujours reconnaissantes du soutien de tout le monde et nous garderons une attitude positive quant au futur.»

Bouwmeester s’est effondré au banc des siens après une séquence sur la patinoire lors de la première période de son dernier match; celui-ci a d’ailleurs été reporté au 11 mars. L’arrière d’expérience a subi ultérieurement une opération visant à installer un défibrillateur cardiaque.