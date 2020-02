NFL: le retour tant attendu se confirme

Le quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees a confirmé son retour pour la prochaine campagne de la NFL, mardi.

«J’ai de bonnes sensations pour la saison 2020. Je regarde vers l’avant et je me prépare pour une aventure dont la récompense en vaudra la peine à la fin. Je vous aime, #WhoDatNation, et tentons à nouveau notre chance», a-t-il affirmé sur son compte Instagram.

Quelques semaines auparavant, le vétéran de 41 ans avait déclaré au réseau NFL Network que son retour à la compétition allait se faire en Louisiane et nulle part ailleurs.

«Je n’ai jamais été dans une situation où je réfléchissais à l’idée d’y retourner, avait dit Brees. [...] J’ai joué avec les Saints pendant 14 ans et ce n’est pas une question de savoir si cela va se faire, mais quand ça va se faire.»

Au cours de la dernière année, le pivot a totalisé 2979 verges et 27 touchés par la passe, tout en commettant quatre interceptions. Le meneur de l’histoire de la NFL avec 77 416 verges a amorcé sa carrière en 2001 avec les Chargers de San Diego.