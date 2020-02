Le petit-fils de Ken Dryden suit ses traces

Tammy Shewchuk-Dryden aurait bien aimé que ses deux fils suivent ses traces et jouent à la position d’attaquant, mais en vain. L’appel de la tradition familiale était trop fort pour les petits-fils de Ken Dryden!

Pour les deux, c’était les grosses jambières ou rien. L’un d’entre eux, Hunter, représente cette semaine les petits Rangers du Connecticut dans la classe AA-Élites au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

À son premier match, samedi, il a blanchi les Sélects de l’est de la Suisse au compte de 3-0.

«J’ai grandi dans un monde de gardiens de but et c’est pourquoi j’ai voulu en devenir un. Mon grand-père me donne beaucoup de conseils, surtout de toujours rester concentré», a-t-il mentionné après son jeu blanc, tenant à créditer ses coéquipiers pour «un bel effort collectif».

Pour la mère, la position de gardien n’était pas le premier choix.

«C’est beaucoup de stress pour une mère, lance en riant celle qui fait partie du personnel d’entraîneurs des petits Rangers. J’aurais préféré que mes fils jouent à une autre position parce que j’aurais pu les aider. Je passe plusieurs heures par semaine sur une patinoire et les seuls jeunes que je ne suis pas en mesure d’aider, ce sont mes fils! Évidemment, leur grand-père est leur idole et leur modèle. Ils savent ce que représente le nom qu’ils ont dans le dos et ils en sont fiers.»

Une pionnière

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune Hunter Dryden provient d’une famille de hockey. Si, évidemment, son grand-père est une légende de la LNH, sa mère n’a assurément pas à rougir de la carrière qu’elle a connue.

Après avoir remporté les championnats mondiaux de 2000 et 2001 avec le Canada, elle a aidé le pays à mettre la main sur la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002.

Mais elle a aussi marqué l’histoire du Tournoi international de hockey pee-wee, en 1994, en devenant la première joueuse féminine à participer à l’événement. Évidemment, la gardienne Manon Rhéaume avait été la première femme, toutes positions confondues, à se tailler une place au tournoi.

Une semaine chargée

Mais bref, Shewchuk se souvient comme si c’était lundi de son passage à Québec.

«Le fait que j’étais la première joueuse était une grosse histoire à l’époque», se souvient celle qui portait les couleurs des Lions du Lac St-Louis.

Son expérience avait toutefois été un peu différente de celle de ses coéquipiers de l’époque. À 13 ans à peine, elle avait reçu l’appel de l’équipe du Québec pour participer aux Jeux du Canada avec et contre des joueuses majoritairement âgées de 17 ans. Le tournoi était alors présenté à l’Île-du-Prince-Édouard.

«Tout de suite après nos matchs, j’avais pris la direction des Jeux du Canada, donc je n’avais pas eu l’occasion de vivre l’expérience des familles d’accueil. Ce sont tout de même de beaux souvenirs pour moi. Je le vis maintenant avec mon fils et c’est toute une expérience pour des jeunes de cet âge», estime celle qui s’est mariée au fils de Ken Dryden, Michael.

Les Rangers du Connecticut disputeront leur deuxième match du tournoi mercredi, à 15 h 30, et devinez contre qui!

Le petit Canadien de Montréal.