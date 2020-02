Shea Weber à l’entraînement, pourrait jouer mardi

Le capitaine des Canadiens, Shea Weber, devait rater plus d’un mois d’activités en raison d’une blessure à la cheville gauche, or, cinq jours après son diagnostic, il était sur la patinoire du Complexe Bell, lundi matin, à Brossard.

Weber s'entraînait aux côtés de son partenaire habituel, Ben Chiarot, sur la première paire de défenseurs. Après la séance, l'entraîneur du CH, Claude Julien, a avancé que le vétéran défenseur pourrait affronter les Red Wings, mardi.

«On a un athlète qui est capable d'en prendre beaucoup et la décision lui revient à lui, a-t-il indiqué. On a été surpris nous aussi, mais c'est beau de le voir sur la patinoire. De voir qu'il est vraiment proche.»

Weber a révélé, en point de presse, qu'il avait aussi patiné dans les deux derniers jours. Il admet qu'il n'est «pas à 100%», mais que dans les circonstances, il se sent suffisamment bien pour aider l'équipe.

«C'est ce que c'est, j'ai joué avec de la douleur dans le passé et je vais le refaire», a-t-il d'abord indiqué.

«Mon but est toujours de revenir le plus vite possible et quand je sens que je peux aider l'équipe, je reviens et à ce point-ci, je me sens assez bien pour aider», a-t-il ajouté.

L'arrière de 34 ans tient surtout à être avec ses coéquipiers alors que ceux-ci se battent pour sauver la saison du club.

«Nous sommes encore dans la lutte, tant que ce n'est pas officiellement fini, on est là, et même si les chances ne semblent pas de notre côté, on y croit encore ici et je veux faire partie de ça, je ne veux pas rester à l'écart», a-t-il expliqué.

Byron tout près d'un retour

Julien a également indiqué que l'attaquant Paul Byron, absent depuis la mi-novembre en raison d'une blessure à un genou, pourrait lui aussi jouer mardi, tout comme l’ailier Jonathan Drouin, qui n’a pas participé au match de samedi contre les Stars. Le centre Nate Thompson, qui a été aux prises avec la maladie ces derniers jours, était lui aussi de l'entraînement et apparaît de retour à la forme.

Enfin, l’attaquant Brendan Gallagher a raté la séance, devant à la place subir des traitements. Jordan Weal le remplaçait aux côtés de Phillip Danault et Tomas Tatar sur le premier trio.

Julien a indiqué que Gallagher accompagnerait l'équipe lors de son voyage de trois matchs à l'étranger, mais que sa présence contre les Red Wings était incertaine.