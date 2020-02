Marc Bergevin en observation au Colorado

À une semaine de la date limite des transactions, l’état-major des Canadiens de Montréal est en voyage d’affaires.

Selon ce qu'a appris la chaîne TVA Sports, lundi, le directeur général Marc Bergevin et son adjoint Scott Mellanby étaient de passage au Colorado en vue du match entre le Lightning de Tampa Bay et l’Avalanche, deux formations qui sont en voie d’atteindre les éliminatoires.

Pendant ce temps, le Tricolore se rendra logiquement à l’évidence d’ici le jour butoir de lundi et se préparera à rater les séries pour une troisième année consécutive. Cela signifie qu’il pourrait se mettre en mode vendeur au cours des sept prochains jours.

Mais de quels éléments se départiront-ils?

L’Avalanche doit composer avec plusieurs blessés pendant sa ruée vers le bal printanier, dont Nazem Kadri, Colin Wilson et Matt Calvert à l’attaque, Ian Cole en défense, ainsi que le gardien Philipp Grubauer.

Pendant ce temps, la direction serait insatisfaite de Tyson Jost, son choix de premier tour (10e au total) en 2016. Sa moyenne d’utilisation de 11 in 40 s est la 13e en importance parmi les joueurs d’avants.

Problème de masse salariale?

Du côté du Lightning, c’est au niveau de la masse salariale qui ça pose problème. La formation floridienne, qui a acquis Blake Coleman des Devils du New Jersey, dimanche, devra s’entendre avec le jeune arrière Mikhail Sergachev l’été prochain et le nouveau pacte de huit ans et 76 millions $ consenti au portier Andrei Vasilevskiy entrera alors en vigueur à raison de 9,5 M$ annuellement.

Le DG Julien BriseBois cherche-t-il à se départir d’un gros contrat tout en ajoutant de la profondeur à son effectif? Quatre candidats ont encore plusieurs saisons à leurs ententes, soit : Ondrej Palat (5,16 millions $ par année) Tyler Johnson (5 M$), ainsi que les Québécois Yanni Gourde (5,166 M$) et Alex Killorn (4,45 M$).

Chez le Tricolore, les deux joueurs les plus susceptibles d’être échangés sont Ilya Kovalchuk et Nate Thompson, deux joueurs qui offriraient une profondeur recherchée à un club aspirant aux grands honneurs. Il n’est pas impossible que Charlie Lindgren soit en demande non plus comme deuxième ou troisième gardien pour terminer la saison, lui qui possède l’expérience de la Ligue nationale.

Il reste à voir si Bergevin acceptera de passer à l’action pour un de ses joueurs d’impact. Brisebois a capitulé un choix de premier tour et l’espoir Nolan Foote pour s’approprier les services de Coleman, un marqueur de 20 buts à qui il reste un an de contrat pour la modique somme de 1,8 million.