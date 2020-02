Le Lightning pouvait se le permettre

Le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, est conscient qu’il a payé cher pour acquérir l’attaquant Blake Coleman.

Cependant, le Québécois veut donner toutes les chances possibles à son équipe de mettre la main sur la coupe Stanley.

«Tu ne peux jamais avoir trop de bons joueurs, a indiqué BriseBois au site internet de la Ligue nationale, dimanche. Coleman va bien s’intégrer à notre groupe.»

Le DG de 43 ans a donné un choix de premier tour de 2020 et l’espoir de premier plan Nolan Foote pour obtenir le joueur de centre des Devils. S’il a envoyé ses deux éléments au New Jersey, c’est que le contrat de Coleman a pesé dans la balance.

«Il n’y a pas beaucoup de vedettes qui amèneraient autant que lui pour 1,8 million $. Donc, évidemment que c’était attrayant, a dit BriseBois. J’aime notre équipe et je crois en elle. Maintenant, je trouve que nous sommes plus forts avec l’ajout de Blake Coleman. Il ne fera pas seulement en sorte que nous allons être meilleurs et plus compétitifs cette année, mais également l’an prochain.»

«Pour toutes ces raisons, je pense que j’avais raison de dire, en décembre, que le prix à ce temps-ci de l’année est élevé. Pour acquérir de bons joueurs, tu dois donner beaucoup et nous l’avons certainement fait aujourd’hui [dimanche]. Cependant, nous pouvions nous le permettre.»

«Selon moi, ce que nous ne pouvions pas faire, c’est de ne pas offrir toutes les chances possibles à ce groupe de joueurs afin qu’ils vivent un bon printemps.»

Coleman acceptera n’importe quel rôle

De son côté, Coleman était bien heureux de se retrouver avec une équipe qui aspire aux grands honneurs. Il a d’ailleurs affirmé qu’il prendra la chaise que Jon Cooper allait lui donner, et ce, peu importe son temps de jeu.

«Je suis familier avec leur équipe et quelques-uns de leurs joueurs vedettes. J’ai joué contre Cooper depuis que j’évolue au niveau junior, donc je sais comment il dirige son navire, a exprimé l’athlète de 28 ans. J’ai toujours été un gars d’équipe en premier lieu. Peu importe où il décide de m’utiliser, je suis excité d’aider cette équipe de toutes les manières que je peux. Je pense que j’ai un style de jeu fait pour les séries éliminatoires, je suis compétitif et je veux la victoire. Évidemment, ils ont déjà beaucoup des éléments nécessaires pour remporter un championnat, mais si je peux être un petit atout de plus, je vais être heureux.»

Coleman devrait disputer son premier match dans l’uniforme du Lightning mardi soir, lorsque la formation floridienne sera de passage à Las Vegas pour y affronter les Golden Knights. Il est toutefois possible que ses débuts soient repoussés, car la femme de l’attaquant est sur le point de donner naissance au premier enfant du couple.