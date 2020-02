Ilya Kovalchuk: aucune décision prise

Il ne reste qu’une semaine avant la date limite de transactions dans la LNH. Et selon toute vraisemblance, les Canadiens de Montréal devraient être dans le rôle de vendeur d’ici le 24 février. Un joueur qui attire les regards des autres équipes est assurément l’attaquant Ilya Kovalchuk.

Toutefois, aucune décision n’a encore été prise par la direction du Tricolore quant à l’avenir de Kovalchuk avec le CH.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, lundi, ajoutant que le Russe est très apprécié au sein du Bleu-Blanc-Rouge.

Aucune décision n’a encore été prise sur l’avenir d’Ilya Kovalchuk avec les @CanadiensMTL et il est évident que les deux parties doivent se parler d’ici la fin de la semaine pour déterminer la suite des choses. Ilya Kovalchuk est très apprécié chez le CH, aucun doute là-dessus. — Renaud Lavoie (@renlavoietva) February 17, 2020

L’athlète de 36 ans a amassé six buts et six aides en 19 rencontres avec le Tricolore depuis que Marc Bergevin lui avait accordé un contrat pour le reste de la saison 2019-2020.

Kovalchuk avait également disputé 17 rencontres avec les Kings de Los Angeles cette saison, avant que la formation de la Californie ne mette fin à l’entente.

En 916 rencontres dans la LNH avec les Thrashers d'Atlanta, les Devils du New Jersey, les Kings et le Tricolore, Kovalchuk totalise 871 points.