Félix Auger-Aliassime de retour dans le top 20

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a réintégré le top 20 du classement mondial, nouvellement publié lundi, alors qu'il a atteint, dimanche, la finale du tournoi de Rotterdam, aux Pays-Bas, étant défait par le Français Gaël Monfils.

«FAA» fait ainsi un bond de trois places au classement, à un échelon de son meilleur classement de sa carrière, et se rapproche de son compatriote et bon ami Denis Shapovalov, qui lui est 15e.

Monfils, vainqueur à Rotterdam de son deuxième tournoi en deux semaines, a consolidé sa neuvième place.

Les 12 premières positions de la hiérarchie n'ont pas connu de changements et le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, compte comme la semaine dernière 325 points d'avance sur son dauphin, l'Espagnol Rafael Nadal, et 2590 unités sur le 3e, le Suisse Roger Federer.

Le Suisse Stan Wawrinka, finaliste l'an passé à Rotterdam, est désormais 16e mondial. Il recule de trois places, doublé par l'Argentin Diego Schwartzman, le Russe Andrey Rublev et Shapovalov.

Casper Ruud, devenu dimanche le premier Norvégien à remporter un titre sur le circuit ATP grâce à son succès à Buenos Aires, grimpe de 11 places pour s'établir au 34e rang mondial.

Le Britannique Kyle Edmund, titré à New York, a lui progressé de 17 places pour s'établir à la 45e position.

L'Italien Jannik Sinner, 18 ans, éliminé en quarts à Rotterdam, obtient le meilleur classement de sa jeune carrière, en passant du 79e au 68e rang.

Le Canadien Milos Raonic a baissé de cinq positions et est maintenant 37e. De son côté, Vasek Pospisil est en hausse de six places et est 98e.

Classement ATP

Novak Djokovic (SRB) 9720 pts Rafael Nadal (ESP) 9395 Roger Federer (SUI) 7130 Dominic Thiem (AUT) 7045 Daniil Medvedev (RUS) 5890 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4745 Alexander Zverev (GER) 3885 Matteo Berrettini (ITA) 2860 Gaël Monfils (FRA) 2860 David Goffin (BEL) 2600 Fabio Fognini (ITA) 2400 Roberto Bautista (ESP) 2360 Diego Schwartzman (ARG) 2265 (+1) Andrey Rublev (RUS) 2219 (+1) Denis Shapovalov (CAN) 2075 (+1) Stan Wawrinka (SUI) 2060 (-3) Karen Khachanov (RUS) 2040 Félix Auger-Aliassime (CAN) 1921 (+3) John Isner (USA) 1850 (-1) Benoît Paire (FRA) 1738 (-1)

WTA: l'ascension fulgurante de Küng

La Suissesse de 19 ans Leonie Küng, révélation de la semaine grâce à sa finale au tournoi de Hua Hin, réalise une folle ascension au classement WTA en gagnant 127 places pour atteindre lundi le 156e rang mondial.

Küng, qui participait seulement à son deuxième tournoi WTA, était encore au-delà de la 500e place il y a un an.

Après avoir battu notamment la Chinoise Wang Qiang, 27e mondiale, en quarts, elle s'est inclinée en finale du tournoi thaïlandais face à la Polonaise Magda Linette, qui gagne elle neuf places en 33e position.

Dans le top 10, la Néerlandaise Kiki Bertens consolide sa 8e place à la faveur de sa victoire à Saint-Pétersbourg, tandis que la Suissesse Belinda Bencic atteint son plus haut niveau (4e) malgré sa défaite en quart de finale du tournoi russe.

Bencic gagne une place et se retrouve talonnée par la Canadienne Bianca Andreescu, qui grimpe également d'un rang aux dépens de l'Ukrainienne Elina Svitolina qui se retrouve elle 6e.

L'Australienne Ashleigh Barty domine toujours largement le classement mondial.

La Canadienne Bianca Andreescu, malgré son inactivité en raison d'une blessure, monte d'un rang au cinquième échelon. La Québécoise Leylah Annie Fernandez est 189e alors qu'Eugenie Bouchard est 271e.

Classement WTA