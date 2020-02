Les Islanders acquièrent un défenseur

Les Devils du New Jersey ont échangé leur capitaine Andy Greene aux Islanders de New York en retour d'un choix de deuxième tour en 2021 et de l'arrière David Quenneville, dimanche.

Le DG des Islanders, Lou Lamoriello, connaît très bien Greene, lui qui l'a côtoyé pendant plusieurs années au New Jersey.

Greene a passé l’ensemble de sa carrière, soit 14 saisons, avec les «Diables», dont cinq à titre de capitaine de l’équipe. Le patineur de 37 ans a connu sa meilleure saison en 2009-2010, alors qu’il avait récolté 37 points en 78 matchs.



Greene assurera une certaine profondeur à la brigade défensive des Islanders, qui tentent de se qualifier pour les séries éliminatoires. L’équipe occupe la troisième place de la section Métropolitaine.



Pour sa part, Quenneville fait la navette entre la Ligue américaine de hockey et la Ligue de hockey Premier AA (ECHL). Il a joué son hockey junior dans la Ligue junior de l’Ouest (WHL), avec les Tigers de Medicine Hat.