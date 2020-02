Leon Draisaitl poursuit sa besogne

Appelé à mettre les bouchées doubles en l’absence de Connor McDavid, l’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl a amassé un but et deux mentions d’aide dans une victoire de 4 à 3 en prolongation des siens sur les Hurricanes de la Caroline, dimanche, à Raleigh.

L’Allemand de 24 ans a été le premier représentant de la formation de l’Alberta à mettre la rondelle dans le filet adverse et il a fourni des passes sur les réussites de Kailer Yamamoto et Josh Archibald. Sa deuxième mention d’assistance a d’ailleurs permis de trancher le débat en surtemps.

En quatre matchs sans McDavid, Draisaitl a touché la cible à trois reprises et fourni sept mentions d’aide pour dix points. Il a maintenant obtenu 95 points en 59 parties en 2019-2020 et détient le premier rang des pointeurs dans le circuit Bettman.

Archibald a également marqué un autre but pour les gagnants, tandis que Trevor van Riemsdyk et Sebastian Aho (deux fois) ont assuré la réplique des perdants.

Les Bruins mettent un frein à la séquence des Rangers

À New York, les Rangers ont vu leur série victorieuse s’arrêter à quatre matchs, alors que les Bruins de Boston les ont vaincus par la marque de 3 à 1.

Les visiteurs ont profité du manque de vigilance de leurs adversaires pour marquer trois fois lors des derniers moments de chacune des périodes. Charlie McAvoy y est d’abord allé de son deuxième but en autant de rencontres, au premier engagement.

Charlie Coyle a poursuivi avec une réussite en désavantage numérique. Le joueur de centre a soutiré la rondelle du bâton de Jacob Trouba avant de s’amener avec vitesse pour déjouer Alexandar Georgiev. Patrice Bergeron a fermé le pointage dans un filet désert.

Jaroslav Halak a bloqué 25 des 26 rondelles dirigées vers sa cage, étant seulement déjoué par Mika Zibanejad en milieu de troisième période.

Les Canards s’amusent

À Vancouver, les Ducks d’Anaheim ont aisément vaincu les Canucks au compte de 5 à 1.

Adam Henrique et Derek Grant ont été les vedettes offensives des gagnants. Le premier a touché la cible deux fois, tandis que le second a amassé un but et une mention d’aide.

Sam Steel et Brendan Guhle ont inscrit les autres filets des Ducks. Devant la cage des visiteurs, John Gibson a été très bon. Il a repoussé 37 des 38 rondelles qui ont été envoyées dans sa direction. L’Américain de 26 ans a uniquement été battu par Elias Pettersson.