Rick Bowness, l’entraîneur aux neuf vies

Actuellement entraîneur des Stars de Dallas, Rick Bowness a plus de 2400 matchs d’expérience derrière le banc dans la LNH. Il n’y serait peut-être pas arrivé sans une expérience cruciale, mais très particulière, survenue il y a plus de 35 ans au Québec.

En 1982-1983, Bowness était joueur-entraîneur dans la Ligue américaine avec les Jets de Sherbrooke, filiale de leurs homonymes de Winnipeg dans la LNH. Il occupait ce poste alors que l’entraîneur régulier de l’équipe était aux prises avec des problèmes de santé.

«Ils m’ont dit que j’allais sans doute devoir être joueur-entraîneur pour un mois ou deux», a-t-il raconté à notre collègue Renaud Lavoie

«J’ai accepté, je n’avais aucun problème avec ça, je devais avoir 26 ans à l’époque, je n’en savais rien», a-t-il ajouté.

Sauf que Bowness a fini par occuper ce poste durant toute la saison.

«Je savais que ma carrière de joueur tirait à sa fin parce que je me retrouvais dans les mineures et je voulais rester dans le hockey, je voulais essayer d’être entraîneur, a-t-il expliqué. C’était une bonne expérience, je pouvais me clouer moi-même au banc, je pouvais me crier après, c’était la partie facile!»

Il s’est souvenu d’un moment particulier où il a été puni, sur la glace, et le banc des pénalités était adjacent au banc des joueurs de son équipe.

«Je suis au banc des pénalités et je me penche par-dessus la vitre pour parler aux joueurs, l’arbitre était venu me voir pour me dire "tu n'as pas le droit de faire ça"!»

Bowness a éventuellement fait le saut dans la LNH, étant notamment entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, des Bruins de Boston et des Sénateurs d’Ottawa. Il a ensuite été adjoint pendant une bonne vingtaine d’année avant d’être invité à remplacer Jim Montgomery à titre d’entraîneur-chef des Stars, il y a quelques semaines.

Il affirme très bien s’ajuster au fait d’être le grand patron derrière le banc vingt ans après l’avoir été pour la dernière fois. Et Montréal, où il a joué dans les rangs juniors, demeure toujours la ville où il aime le plus diriger des matchs.

