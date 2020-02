Les Bruins domptent enfin leur bête noire

Les Bruins de Boston ont signé une première victoire en six matchs contre les Red Wings de Detroit, samedi après-midi, au TD Garden, où ils se sont imposés par la marque de 4 à 1.

«Nous voulions être sûrs de gagner aujourd’hui, après avoir perdu quelques fois contre eux cette année. Nous voulions être sûrs de prendre les choses en main», a lancé l’entraîneur-chef des Bruins Bruce Cassidy à l’issue de la rencontre.

Trois buts en moins de cinq minutes en milieu d’engagement ont été suffisants pour assurer la victoire à l’équipe locale.

Charlie McAvoy a ouvert le bal avec son deuxième but de la saison. «C’est toujours le fun de contribuer de cette façon, ça aide l’équipe, a dit le défenseur des Bruins en entrevue au site LNH.com. Si on peut utiliser un but comme ça pour prendre du momentum, je suis content de l’avoir fait.»

Patrice Bergeron en a rajouté en marquant son 25e de la campagne 1 min 39 s plus tard. Charlie Coyle a poursuivi la poussée des siens en complétant un jeu orchestré par McAvoy et Danton Heinen.

Encore Pastrnak

David Pastrnak a mis le match hors de portée des Red Wings en enfilant son 42e but de la saison. Brad Marchand a obtenu sa deuxième mention d’aide du match sur la séquence.

Darren Helm a été le seul joueur chez les visiteurs à déjouer Tuukka Rask, qui a réalisé un total de 25 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, Jonathan Bernier a cédé quatre fois sur 41 tirs.

Il s’agit d’une huitième victoire en neuf matchs pour les Bruins, qui occupent toujours le sommet du classement de la Ligue nationale de hockey.

«Chaque point est important à partir de maintenant, a indiqué Coyle. Nous voulions jouer notre meilleur hockey en venant ici, particulièrement contre cette équipe qui nous cause des difficultés. Alors ça fait du bien d’avoir gagné de cette façon.»

Les Bruins seront de retour en action dès dimanche, à New York, où ils affronteront les Rangers.