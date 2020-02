Félix Auger-Aliassime en finale à Rotterdam

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint la finale du tournoi catégorie 500 de Rotterdam, aux Pays-Bas, samedi.

En effet, «FAA», 21e mondial, a défait l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 30e au classement de l'ATP, en deux manches de 7-6 (2), 6-4.

L'athlète de 19 ans disputera ainsi la quatrième finale de sa carrière sur le circuit régulier de l'ATP. Il avait atteint ce stade des tournois de Rio de Janeiro (500), Lyon (250) et Stuttgart (250) en 2019, étant défait en deux manches chaque fois. Il s'agira toutefois d'une première finale sur surface dure.

Le Québécois a déjà triomphé sur le circuit Challenger de l'ATP à quatre reprises en 2017 et 2018 (Lyon, à deux reprises, Séville et Tachkent).

En finale, Auger-Aliassime croisera le fer avec le Serbe Filip Krajinovic (39e), tombeur du Canadien Vasek Pospisil au deuxième tour, ou le Français Gaël Monfils, neuvième au monde, qui avait également défait Pospisil la semaine précédente en finale à Montpellier.

La rencontre contre Carreno Busta a duré 1h49.

Au final, «FAA» a claqué 16 as et a commis deux doubles fautes. Il a brisé son rival à une reprise et n'a pas permis à l'Espagnol de remporter une partie lorsqu'il servait.

Grâce à ce gain, le Québécois devrait se retrouver au 18e échelon mondial, lundi, lors de la publication du nouveau classement de l'ATP. S'il parvient à remporter la compétition, il pourrait se hisser jusqu'au 15e rang.

Auger-Aliassime est devenu le plus jeune finaliste de l'histoire du tournoi de Rotterdam.