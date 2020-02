Une audience en personne pour Zack Kassian

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Zack Kassian sera rencontré en personne par le Département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey pour avoir donné un coup de patin à Erik Cernak, jeudi, ce qui pourrait signifier une suspension de plus de six parties.

C'est ce qu'a confirmé la LNH, vendredi matin.

Dans une cause perdante face au Lightning de Tampa Bay, la petite peste des Oilers a volontairement atteint Cernak au torse avec son patin en essayant de se relever. Sur la séquence, Kassian n’a pas été pénalisé.

«Il tenait ma jambe, c’était un réflexe, a-t-il mentionné au réseau Sportsnet après la rencontre. Je voulais juste qu’il se relève de sur moi. J’essayais de dégager mon pied.»

«Si je l’avais vraiment frappé si fort, il aurait reculé ou l’arbitre m’aurait pénalisé.»

«Je crois qu’il était un peu fâché, a indiqué sa victime au site sportif The Athletic. Je lui ai demandé quel était son problème, parce que ce n’est pas la bonne chose à faire. On ne fait pas ça sur la glace. Il n’a rien répondu, alors je ne sais pas trop. J’ai été chanceux que ça ne soit pas plus haut.»

Si Kassian devait être suspendu, il s’agirait de sa deuxième sanction de la saison. Il a dû rater deux matchs en janvier pour s’être attaqué à Matthew Tkachuk, des Flames de Calgary.