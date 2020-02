L’Océanic poursuit sur son élan

L’Océanic a signé une 11e victoire consécutive en défaisant l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 5 à 3, vendredi soir, à Rimouski.

Alexis Lafrenière a récolté trois points pour l’équipe locale. En plus d’inscrire son 28e but de la saison, en fin de match dans un filet désert, l’attaquant de Saint-Eustache a obtenu des mentions d’aide sur les réussites de Nicolas Guay et de Justin Bergeron.

Zachary Bolduc et Olivier Bourret ont complété la marque pour l’Océanic.

Du côté de l’Armada, Miguël Tourigny, Luke Henman et Samuel Desgroseillers ont enfilé l’aiguille.

Les Saguenéens dominants

À Val-d’Or, Rafaël Harvey-Pinard a obtenu trois points tandis qu’Alexis Shank a repoussé 24 tirs dans un gain de 5 à 0 des Saguenéens de Chicoutimi sur les Foreurs.

Pour Shank, il s’agissait d’un deuxième blanchissage cette saison et d’un neuvième dans la LHJMQ. De son côté, Harvey-Pinard a réussi son 29e but de la campagne en plus d’obtenir des mentions d’aide sur ceux de Dawson Mercer et de Thomas Belgarde.

Raphaël Lavoie et Luke Wilson ont été les autres marqueurs chez les Saguenéens.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Drummondville, le défenseur Jacob Dion a marqué deux buts dans la victoire de 7 à 4 des Voltigeurs contre le Drakkar de Baie-Comeau. Xavier Simoneau et Nicholas Girouard ont chacun amassé trois points.

À Saint John, Gabriel Fortier a récolté deux buts et une aide dans un gain de 4 à 1 des Wildcats de Moncton face aux Sea Dogs. Il s’agit d’une septième victoire consécutive pour les Wildcats.