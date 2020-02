L’occasion de se faire connaître auprès des Québécois

Le boxeur québécois Erik Bazinyan mène une belle carrière chez les professionnels, étant toujours invaincu en 24 combats, mais il n’est pas encore l’un des gros noms de la boxe au Québec, même s’il en a le potentiel.

Cela pourrait changer le 21 février prochain, puisque l’Arménien d’origine fera les frais de la demi-finale du gala mettant en vedette Simon Kean à Rimouski. Ce gala, il sera présenté en entier à TVA Sports.

«Je suis très content de cette opportunité, parce que ça va être en direct à TVA Sports et qu'il y a beaucoup de personnes d'ici qui vont regarder et qui ne me connaissent pas», a-t-il indiqué, vendredi, en entrevue aux «Partants».

Bazinyan (24-0-0, 18 K.-O.), qui se mesurera au coriace boxeur finlandais Timo Laine (27-12-0, 11 K.-O.), est heureux de retrouver le public québécois après avoir disputé ses deux derniers combats aux États-Unis.

«Timo Laine est un très bon boxeur, il est vraiment solide, il vient pour gagner, mais je suis prêt, je m’entraîne très fort, comme toujours, pour être prêt à faire ce que je fais toujours», a souligné Bazinyan.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.