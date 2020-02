«Tout va comme prévu»

À une semaine de son combat contre Daniel Martz, Simon Kean est confiant et affirme être fin prêt à triompher à Rimouski.

De passage à l’émission Dave Morissette en direct, le boxeur n’affichait aucune nervosité en vue de son combat : «J’y vais au jour le jour, on s’entraine deux fois par jour.»

En pleine préparation, Kean affirme ne négliger aucun détail.

Celui qui est en quête d’une huitième victoire en carrière chez les professionnels avoue que Daniel Martz représente un plus gros défi que son précédent adversaire, Siarhei Liakhovich, qu’il avait battu par K.O. technique.

«Il est plus en forme, plus costaud, plus actif, il a une plus grande force de frappe, une excellente droite.»

Voyez l’entrevue complète avec Simon Kean dans la vidéo ci-dessus.