Les Leafs pourraient faire encore plus mal au CH

Les Maple Leafs de Toronto pourraient se distancer davantage des Canadiens de Montréal, ce soir, en accueillant les Stars de Dallas.

Troisièmes dans l’Atlantique, les Torontois (68 points) sont seulement deux points devant leurs plus proches aspirants, les Panthers de la Floride, qui ont un match en main, et sept points plus loin que le Tricolore, qui a disputé deux rencontres de plus.

Voyez la rencontre Stars-Maple Leafs à TVA Sports et TVA Sports direct à compter de 19h.

Impliqués dans une lutte intense dans la section Centrale, les Stars (69 points), eux, regardent vers le haut, puisqu’ils sont à quatre points du sommet, où trônent les Blues de St. Louis.

La formation texane est en quête d’une troisième victoire d’affilée.

La bande à Alex Radulov sera ensuite de passage au Centre Bell samedi soir.