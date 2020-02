Les Alouettes échangent Boris Bede

Ça continue de bouger chez les Alouettes. Après plusieurs signatures sur le marché des joueurs autonomes depuis le début de la semaine, ils ont décidé d’échanger le botteur Boris Bede aux Argonauts de Toronto.

En retour, la formation montréalaise a mis la main sur l’Ontarien Tyler Crapigna. Selon nos informations, avec cet échange, les Alouettes ont l’avantage au niveau salarial alors que Crapigna empochera moins d’argent que Bede en 2020.

De plus, la présence de Bede jouait un rôle important au niveau du ratio, car l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval était considéré comme un joueur international.

Le Français d’origine a connu une excellente saison en 2019 alors qu’il a terminé avec un taux d’efficacité de 88,6 % sur ses placements (31 en 35), premier sur les bottés d’envoi et troisième pour les dégagements.

Pour sa part, Crapigna a réussi 22 de ses 27 placements (81,5 %) en plus de faire les bottés d’envoi avec les Argonauts. Il a prouvé qu’il avait une jambe puissante alors qu’il a réussi plusieurs placements supérieurs à 40 verges. Avant son séjour à Toronto, il a fait partie de l’équipe d’entraînement des Alouettes pendant quelques semaines en 2019.

Auparavant, il avait passé trois saisons avec les Roughriders de la Saskatchewan où il avait connu un certain succès.

En même temps, les Alouettes ont également annoncé qu’ils ont mis sous contrat le botteur Ryan Santoso. L’Américain a aussi fait partie de l’équipe d’entraînement en 2019. Après son départ, l’athlète de 24 ans est parvenu à jouer trois matchs avec les Titans du Tennessee la saison dernière.

Avec l’arrivée du Québécois Félix Ménard-Brière, on peut s’attendre à une belle bataille entre les trois botteurs au camp d’entraînement.

Une lutte à trois au poste de botteur

Jeudi, Maciocia s’est également entendu avec le botteur américain Ryan Santos.

Ce dernier a été de l’équipe d’entraînement des Alouettes en 2019 et a ensuite disputé trois parties avec les Titans du Tennessee dans la NFL.

«Nous venons d'acquérir un botteur d'expérience, en plus d'en embaucher un autre qui possède de l'expérience dans la NFL, a exprimé le DG des "Als". Une belle lutte à trois se dessine à la position de botteur.»

En effet, il y a également l’ancien botteur des Carabins de l’Université de Montréal Félix Ménard-Brière qui avait récemment conclu une entente avec les Alouettes. Il y aura donc une forte compétition au camp d’entraînement.

Trois retours en défense

Les Alouettes ont également indiqué qu’ils avaient retenu les services des joueurs de ligne défensive Woody Baron, Bo Banner et Lord Hyeamang.

Les deux premiers ont disputé les 18 rencontres des Moineaux en 2019, récoltant respectivement 27 et 15 plaqués défensifs. Le dernier a quant à lui joué deux matchs avec la formation de la Belle Province lors de la dernière campagne. Il a aussi passé du temps dans l’entourage des Rams de Los Angeles et des Seahawks de Seattle.