Le Phoenix continue sa saison folle

Poursuivant sa domination dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Phoenix de Sherbrooke a vaincu, non sans peine, les Voltigeurs de Drummondville par le pointage de 6 à 4, jeudi soir, au Palais des sports Léopold-Drolet.

Avec ce gain, le Phoenix affiche maintenant un dossier de 42-8-4 depuis le début de la saison. La formation sherbrookoise occupe ainsi, avec 88 points, le sommet du classement général.

Dans la rencontre face aux Voltigeurs, le capitaine Samuel Poulin a marqué deux buts en plus d’ajouter une mention d’aide. Félix Robert et Nathael Roy ont aussi touché la cible pour le Phoenix tout comme les jumeaux Julien et Vincent Anctil.

Le pointage était de 3 à 0 pour le Phoenix à mi-chemin dans le match, mais les Voltigeurs sont revenus de l’arrière. Dans la défaite, le jeune Elliot Lavoie a notamment inscrit son premier but en carrière dans la LHJMQ.

À Rouyn-Noranda, les Huskies ont surpris les Eagles du Cap-Breton, l’emportant 3 à 2. Le gardien Samuel Richard était devant le filet de l’équipe abitibienne. Il a bloqué 25 des 27 rondelles dirigées vers lui. À l’attaque, Charles-Édouard Drouin a récolté un but et une mention d’aide pour les Huskies.