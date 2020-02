Félix Auger-Aliassime sait ce qui l’attend

Le Québécois Félix Auger-Aliassime n’affrontera pas le Grec Stefanos Tsitsipas en quarts de finale du tournoi de Rotterdam, vendredi, mais plutôt le Slovène Aljaz Bedene.

Effectivement, celui-ci a surpris Tsitsipas, deuxième tête de série, en deux manches de 7-5 et 6-4 dans un match de deuxième tour, jeudi. Ainsi, Bedene (52e au monde) croisera le fer avec Auger-Aliassime (21e) pour la première fois de sa carrière au sein de l’ATP.

En double, l’Ontarien Denis Shapovalov et son partenaire indien Rohan Bopanna ont atteint les demi-finales grâce à un triomphe de 6-2, 3-6 et 10-7 contre le Roumain Horia Tecu et le Néerlandais Jean-Julien Royer.