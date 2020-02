Piatti à l'entraînement!

Libéré par l’Impact de Montréal, lundi, Ignacio Piatti affiche déjà ses nouvelles couleurs.

L'Argentin a participé à un premier entraînement avec la formation de San Lorenzo, mercredi.

Meilleur marqueur de l’histoire du Bleu-blanc-noir avec 78 buts, toutes compétitions confondues, l’athlète de 35 ans en sera à son deuxième passage avec le club de première division après y avoir joué de 2012 à 2014.

Le troisième joueur désigné de l'histoire de l'Impact, Piatti a été l'une des vedettes de la MLS pendant son passage à Montréal avec trois sélections au match des étoiles, en 2016, 2017 et 2018, et deux sélections au sein du meilleur XI de l’année, en 2016 et 2018.

💙🤗❤ #BienvenidoNacho



📸 Vamos a dejar por acá una foto de Sebastián Torrico e Ignacio Piatti sonriendo PORQUE SÍ#VamosCiclón 🔵💪🔴 pic.twitter.com/sBITbYC7Da — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 12, 2020

Arrivé au cours de l’été 2014, Piatti aura joué cinq saisons et demie sous les couleurs montréalaises. Il a également été nommé joueur par excellence de l’équipe quatre années consécutives, de 2015 à 2018. Sa saison 2019 aura été marquée par les blessures et par une participation à seulement 11 matchs.

Au cours des dernières semaines, quelques médias argentins avaient annoncé le retour de Piatti à la maison, même si la nouvelle n’avait été confirmée.

«Nacho» s’était quand même présenté au camp d’entraînement de l'Impact à Orlando. Au lancement de la saison 2020, au New City Gas, le milieu de terrain s’était fait très discret sur le sujet, mentionnant seulement «aujourd’hui, je suis ici».

Mardi, l'Impact a acquis sans frais les services du jeune milieu de terrain argentin de 22 ans Emanuel Maciel en provenance de San Lorenzo.