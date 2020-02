Joel Quenneville a-t-il trouvé la recette miracle?

Les Panthers de la Floride ont-ils trouvé la recette miracle pour se doter d’un quatrième trio dangereux?

Les «Félins» ont eu la main heureuse en faisant jouer deux défenseurs sur leur quatrième unité offensive, mardi soir. Les arrières Mike Matheson et Mark Pysyk ont chacun inscrit un but et deux mentions d’aide en tant qu’ailiers dans la victoire de 5 à 3 contre les Devils du New Jersey . Leur joueur de centre Noel Acciari a pour sa part obtenu un but et une aide.

«Je ne sais pas si on peut appeler ça un quatrième trio. Ils étaient meilleurs que ça. Ils ont vraiment imposé le rythme pour notre équipe, en jouant de la bonne manière. Ils ont tournoyé dans les coins et ont joué simplement», a déclaré l’entraîneur-chef des Panthers, Joel Quenneville, au site internet de la Ligue nationale de hockey.

Leur jeu a même impressionné leurs adversaires.

«Pour moi, ils n’avaient pas l’air de défenseurs. Ils ont bien joué. Ils étaient solides sur la rondelle. Ils ont produit de l’attaque de la façon appropriée. Ils faisaient tourner la rondelle pour l’amener à la pointe et ils fonçaient avec force au filet», a dit Kyle Palmieri des Devils à NHL.com.

Une première pour Mike Matheson

Pysyk n’était pas à sa première expérience à l’attaque, puisqu’il avait réalisé un tour du chapeau à Toronto le 3 février dernier.

Ce n’était pas le cas du Québécois Matheson qui avait été laissé de côté lors de la rencontre précédente.

«Nous voulions qu’il revienne dans la formation. Nous pensions qu’il effectuait les mêmes choses que Pysyk. Il met de la pression, il a de la vitesse, il a souvent la rondelle et il sait comme la conserver dans la zone offensive», a dit Quenneville en parlant de ses nouveaux atouts offensifs.

Les Panthers avaient huit défenseurs en uniforme mardi avec l’absence du joueur de centre de quatrième trio Brian Boyle, blessé à court terme au haut du corps. La Floride disputera son prochain match à domicile jeudi contre les Flyers de Philadelphie.