CH : 7 acquisitions tardives qu’on a oubliées

Bien qu’on ignore si le Canadien de Montréal sera vendeur ou acheteur à la date limite des transactions, le passé nous révèle que les acquisitions à la dernière minute sont rarement mémorables.

D’autres le sont... pour les mauvaises raisons.

Le souvenir de Dwight King et de David Aebischer fait encore mal pour une poignée de partisans.

Certains préfèrent probablement le genre de joueurs inclus dans la liste suivante : un passage vite fait et vite oublié.

En voici sept qui ont passé comme un coup de vent dans le Centre Molson et, éventuellement, le Centre Bell.

- Jean-François Jomphe (1999)

Le natif d’Havre-Saint-Pierre s’est amené à Montréal de Phoenix en retour d’une somme d’argent.

Avec le Canadien, il a disputé ses six derniers matchs dans la Ligue nationale (LNH) avant d’évoluer en Europe pendant quelques saisons.

- Christian Laflamme (2000)

Le défenseur a connu un séjour plus long que bien des acquisitions du CH à la date limite : 54 matchs.

Il a finalement conclu sa carrière dans la Ligue nord-américaine en 2010.

- Jim Dowd (2004)

Joueur de centre polyvalent et efficace dans le cercle des mises en jeu, le CH n'a eu qu'à envoyer un choix de quatrième tour pour l'obtenir du Wild du Minnesota.

Il a tout de même disputé 25 matchs avec le Canadien, incluant 11 en séries éliminatoires. Il s'est exilé en Allemagne pendant le lock-out de 2004-2005 et disputé quatre autres saisons dans la LNH, toutes pour des équipes différentes.

- Todd Simpson (2006)

L’homme fort a été acquis des Blackhawks de Chicago en retour d’un choix de sixième tour.

Six matchs plus tard, son séjour à Montréal – et dans la LNH – s’est conclu. Il n’a inscrit aucun point et a cumulé 14 minutes de pénalité.

- Blake Geoffrion (2012)

Le petit-fils de Bernard a connu une fin de carrière éprouvante. Il a pris la décision de se retirer en juillet 2013 après n’avoir disputé que 13 matchs dans l’uniforme montréalais.

Acquis notamment en retour d’Hal Gill, l’arrière-petit-fils d’Howie Morenz souffrait de blessures au crâne ainsi que de symptômes relatifs à une commotion générale.

- Devan Dubnyk (2014)

Pendant que le CH cherche encore un second violon à Carey Price, Dubnyk s’est imposé comme une solide option au poste de premier gardien au Minnesota.

Obtenu littéralement pour rien, il a été envoyé dans la Ligue américaine pour terminer la saison au sein des Bulldogs de Hamilton. Il a présenté un dossier peu reluisant de 2-5-0, un taux d’efficacité de ,893 et une moyenne de buts alloués de 3,33.

Avant de trouver son emploi à temps plein avec le Wild, il a passé une saison sous le soleil de l'Arizona.

- Steve Ott (2017)

Après cinq saisons de plus de 10 buts à Dallas, dont une de 19 et une autre de 22, les performances offensives de la petite peste n'ont cessé de glisser.

Blessures, temps de jeu amputé : bien qu'il n'ait jamais été reconnu pour ses talents de marqueur, il s'est amené à Montréal avec une date d'expiration.

D'ailleurs, la dernière fois que le CH a pris part aux séries, Steve Ott était de la formation. Après son court passage à Montréal, il a annoncé sa retraite comme joueur et est actuellement instructeur-adjoint chez les Blues de St. Louis.