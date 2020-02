À VOIR | Un superbe travail de Nick Suzuki!

Alors que les Bruins venaient de prendre une avance de 2-0 en deuxième période, la réplique du CH n’a pas tardé à se faire sentir!

Et qui d’autre que Nick Suzuki pour réduire l’écart à un but au TD Garden de Boston? La recrue a tout fait sur la séquence pour marquer son 12e but de la saison. L’attaquant est allé chercher la rondelle derrière le filet avant de remettre la rondelle à la pointe pour Marco Scandella. Suzuki a ensuite semblé rediriger le lancer du défenseur.

À voir dans la vidéo ci-dessus.